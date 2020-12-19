В Нахчыване пресекли попытку контрабанды наркотиков

При таможенном досмотре автомобиля Volvo с регистрационным номером 67E47910, следовавшего через территорию Нахчыванской Автономной Республики в Германию

При таможенном досмотре автомобиля Volvo с регистрационным номером 67E47910, следовавшего через территорию Нахчыванской Автономной Республики в Германию, через рентгеновский аппарат на таможенном посту Шахтахти внутри предметов были обнаружены подозрительные изображения.

Об этом Report передает со ссылкой на Государственный таможенный комитет автономной республики.

Во время физического осмотра прицепа транспортного средства был обнаружен тайник, в котором таможенники обнаружили 30 свертков с наркотическим веществом – опиумом – общим весом 23 кг 950,6 грамм.

Следственным управлением Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики возбуждено уголовное дело по статье 206.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (контрабанда наркотических средств).