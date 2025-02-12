В Нахчыване предотвращена попытка ввоза более 101 кг наркотиков из Ирана

В Нахчыване предотвращена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление по связям с общественностью и прессы Государственного таможенного комитета.
Сотрудники Главного таможенного управления Нахчывана обнаружили 101,4 кг жидкого метамфетамина в топливном баке грузовика из Ирана, следовавшего транзитом в Турцию через таможенный пост "Джульфа".
Кроме того, при личном досмотре у водителя грузовика обнаружено и изъято 4,771 г марихуаны.
По факту ведется расследование.