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В Нахчыване предотвращена попытка ввоза более 101 кг наркотиков из Ирана

В Нахчыване предотвращена попытка ввоза более 101 кг наркотиков из Ирана В Нахчыване предотвращена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана.
Происшествия
12 февраля 2025 г. 16:42
В Нахчыване предотвращена попытка ввоза более 101 кг наркотиков из Ирана

В Нахчыване предотвращена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление по связям с общественностью и прессы Государственного таможенного комитета.

Сотрудники Главного таможенного управления Нахчывана обнаружили 101,4 кг жидкого метамфетамина в топливном баке грузовика из Ирана, следовавшего транзитом в Турцию через таможенный пост "Джульфа".

Кроме того, при личном досмотре у водителя грузовика обнаружено и изъято 4,771 г марихуаны.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке İrandan Naxçıvana 101 kq-dan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

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