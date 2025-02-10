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В Нахчыване обнаружены боеприпасы

В Нахчыване обнаружены боеприпасы В Нахчыване обнаружено большое количество боеприпасы.
Происшествия
10 февраля 2025 г. 18:09
В Нахчыване обнаружены боеприпасы

В Нахчыване обнаружено большое количество боеприпасы.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, информация поступила на горячую линию МЧС, на место происшествия была оперативно направлена группа специалистов.

Они изъяли 76 снарядов АГС-30, 36 снарядов ПК-20, 9 снарядов 30-мм пушки 2А42, 9 снарядов 76-мм пушки, 1 магазин автомата АК-74, 10 снарядов гранатомета, снаряды 110-мм пушки Д-40 и 2 блока стабилизаторов ракеты "Смерч".

В ходе дополнительного осмотра других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda hərbi sursatlar aşkar edilib

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