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В Нахчыване обнаружены боеприпасы

В Нахчыване обнаружены боеприпасы 15:16
Происшествия
11 января 2025 г. 15:53
В Нахчыване обнаружены боеприпасы

В городе Нахчыван обнаружены боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

"В связи с информацией об обнаружении боеприпасов на место были привлечены пиротехники МЧС Нахчыванской Автономной Республики. Пиротехниками совместно с сотрудниками правоохранительных органов обнаружены шесть 88-миллиметровых артиллерийских снарядов, один 120-миллиметровый снаряд, один артиллерийский снаряд калибром 60 мм и один 60-тимиллиметровый минометный снаряд", - отмечает ведомство.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания.

"Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего осмотра на месте происшествия и в непосредственной близости обнаружено не было", - добавили в МЧС.

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