В Нахчыване обнаружены боеприпасы

В Кенгерлинском районе Нахчыванской АР, на территории сел Ени Кярки и Габыллы обнаружены боеприпасы.

В Кенгерлинском районе Нахчыванской АР, на территории сел Ени Кярки и Габыллы обнаружены боеприпасы.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сотрудники МЧС и полиции при осмотре территории обнаружили гранатометный снаряд ПГ-2 калибра 40 мм, артиллерийский снаряд БР-365 калибра 85 мм, бронебойный артиллерийский снаряд Б-350 калибра 76 мм, зенитный снаряд ОФЗТ калибра 23 мм и часть гранатометного снаряда РПГ-7.

Боеприпасы были изъяты для обезвреживания, иных опасных или подозрительных предметов не обнаружено.