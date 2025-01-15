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В Нахчыване обнаружены боеприпасы

В Нахчыване обнаружены боеприпасы В Кенгерлинском районе Нахчыванской АР, на территории сел Ени Кярки и Габыллы обнаружены боеприпасы.
Происшествия
15 января 2025 г. 11:11
В Нахчыване обнаружены боеприпасы

В Кенгерлинском районе Нахчыванской АР, на территории сел Ени Кярки и Габыллы обнаружены боеприпасы.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сотрудники МЧС и полиции при осмотре территории обнаружили гранатометный снаряд ПГ-2 калибра 40 мм, артиллерийский снаряд БР-365 калибра 85 мм, бронебойный артиллерийский снаряд Б-350 калибра 76 мм, зенитный снаряд ОФЗТ калибра 23 мм и часть гранатометного снаряда РПГ-7.

Боеприпасы были изъяты для обезвреживания, иных опасных или подозрительных предметов не обнаружено.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda hərbi sursat aşkar edilib

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