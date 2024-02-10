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В Нахчыване обнаружено около тонны мяса неизвестного происхождения

В Нахчыване обнаружено около тонны мяса неизвестного происхождения В селе Гарачуг Нахчыванской Автономной Республики обнаружено около 1 тонны мяса неизвестного происхождения, непригодного в пищу.
Происшествия
10 февраля 2024 г. 14:39
В Нахчыване обнаружено около тонны мяса неизвестного происхождения

В селе Гарачуг Нахчыванской Автономной Республики обнаружено около 1 тонны мяса неизвестного происхождения, непригодного в пищу.

Об этом Report сообщили в МВД Автономной Республики.

В результате мероприятий, проведенных управлением уголовного розыска, при осмотре двора дома жителя села Гарачуг Рахиба Гусейнова обнаружено около 1 тонны мяса неизвестного происхождения и непригодного в пищу.

Образцы мяса отправлены на экспертизу.

По факту ведется расследование.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению источника мяса и закупивших его предприятий общественного питания.

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