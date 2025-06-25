О нас

В Нахчыване из оборота изъят суррогатный алкоголь

В Нахчыване из оборота изъят суррогатный алкоголь В Нахчыванской Автономной Республике выявлены суррогатные алкогольные напитки, не соответствующие требованиям нормативных правовых актов в области пищевой безопасности.
Происшествия
25 июня 2025 г. 18:24
В Нахчыване из оборота изъят суррогатный алкоголь

В Нахчыванской Автономной Республике выявлены суррогатные алкогольные напитки, не соответствующие требованиям нормативных правовых актов в области пищевой безопасности.

Как сообщает Report, в ходе проверок, проведенных сотрудниками Агентства продовольственной безопасности, установлено, что часть реализуемых напитков произведена предприятиями, отсутствующими в реестре пищевой безопасности.

На упаковке указаны несуществующие производители, а также отсутствует достоверная информация о происхождении, названии и адресе производителя.

В результате принятых мер из оборота изъяты и уничтожены 305 бутылок суррогатного алкоголя объемом 168 литров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda saxta alkoqollu içkilər aşkarlanıb

Самое читаемое

Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
Премьер Британии: Усиление НАТО важно в ситуации международной нестабильности
25 июня 2025 г. 14:07
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi