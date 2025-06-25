В Нахчыване из оборота изъят суррогатный алкоголь

В Нахчыванской Автономной Республике выявлены суррогатные алкогольные напитки, не соответствующие требованиям нормативных правовых актов в области пищевой безопасности.

В Нахчыванской Автономной Республике выявлены суррогатные алкогольные напитки, не соответствующие требованиям нормативных правовых актов в области пищевой безопасности.

Как сообщает Report, в ходе проверок, проведенных сотрудниками Агентства продовольственной безопасности, установлено, что часть реализуемых напитков произведена предприятиями, отсутствующими в реестре пищевой безопасности.

На упаковке указаны несуществующие производители, а также отсутствует достоверная информация о происхождении, названии и адресе производителя.

В результате принятых мер из оборота изъяты и уничтожены 305 бутылок суррогатного алкоголя объемом 168 литров.