В Нахчыване грузовик сбил насмерть 34-летнего пешехода

В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали Нахчыван-Ордубад, проходящем через поселок Нехрам Бабекского района.

Так, грузовик марки Volkswagen, которым управлял житель города Джульфа Джафаров Заур Дадаш оглу (1986 г.р.), сбил жителя села Аразин Джульфинского района Гейбуллаева Галиба Гусейн оглу (1990 г.р.), когда он переходил дорогу.

Пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.

По факту ведется расследование.