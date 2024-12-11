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В Нахчыване грузовик сбил насмерть 34-летнего пешехода

В Нахчыване грузовик сбил насмерть 34-летнего пешехода В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
11 декабря 2024 г. 21:28
В Нахчыване грузовик сбил насмерть 34-летнего пешехода

В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на участке магистрали Нахчыван-Ордубад, проходящем через поселок Нехрам Бабекского района.

Так, грузовик марки Volkswagen, которым управлял житель города Джульфа Джафаров Заур Дадаш оглу (1986 г.р.), сбил жителя села Аразин Джульфинского района Гейбуллаева Галиба Гусейн оглу (1990 г.р.), когда он переходил дорогу.

Пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda yük avtomobili 34 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

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