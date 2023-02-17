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Пожар в жилом доме в Нахчыване потушен

Пожар в жилом доме в Нахчыване потушен В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома во втором микрорайоне города Нахчыван.
Происшествия
17 февраля 2023 г. 17:17
Пожар в жилом доме в Нахчыване потушен

Пожар в жилом доме в Нахчыване потушен.

Как сообщает местное бюро Report, сейчас ведутся работы по охлаждению зоны возгорания.

По предварительной версии, возгорание произошло в результате короткого замыкания в электропроводке.

17:10

В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома во втором микрорайоне города Нахчыван.

Как сообщили Report в МЧС, на вызов выехали расчеты пожарной охраны.

Работы по тушению огня на данный момент продолжаются.

Сообщается, что жильцы здания эвакуированы. На месте задействованы бригады скорой медицинской помощи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda yaşayış binasında baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-2

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