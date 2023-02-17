Пожар в жилом доме в Нахчыване потушен.
Как сообщает местное бюро Report, сейчас ведутся работы по охлаждению зоны возгорания.
По предварительной версии, возгорание произошло в результате короткого замыкания в электропроводке.
17:10
В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома во втором микрорайоне города Нахчыван.
Как сообщили Report в МЧС, на вызов выехали расчеты пожарной охраны.
Работы по тушению огня на данный момент продолжаются.
Сообщается, что жильцы здания эвакуированы. На месте задействованы бригады скорой медицинской помощи.