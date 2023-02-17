Пожар в жилом доме в Нахчыване потушен

В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома во втором микрорайоне города Нахчыван.

Пожар в жилом доме в Нахчыване потушен.



Как сообщает местное бюро Report, сейчас ведутся работы по охлаждению зоны возгорания.



По предварительной версии, возгорание произошло в результате короткого замыкания в электропроводке.

17:10

В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома во втором микрорайоне города Нахчыван.

Как сообщили Report в МЧС, на вызов выехали расчеты пожарной охраны.

Работы по тушению огня на данный момент продолжаются.

Сообщается, что жильцы здания эвакуированы. На месте задействованы бригады скорой медицинской помощи.