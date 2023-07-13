В Нахчыване автомобиль загорелся после ДТП, спасены два человека

В Нахчыване произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В Нахчыване произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает местное бюро Report , автомобиль, находившийся в движении на территории города, перевернулся из-за потери управления водителем.

Прибывшие на место происшествие сотрудники Государственного управления пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Нахчыванской АР извлекли из деформированного автомобиля Рагима Мухаммед оглу Аллахвердиева и Кязыма Гусейн оглу Аллахвердиева.

После завершения спасательной операции транспортное средство загорелось, возгорание было ликвидировано пожарными бригадами.

Пострадавших госпитализировали в Нахчыванскую центральную больницу, К.Аллахвердиев помещен в травматологическое отделение, а Р.Аллахвердиев - реанимационное.

По факту ведутся проверки.