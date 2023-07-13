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В Нахчыване автомобиль загорелся после ДТП, спасены два человека

В Нахчыване автомобиль загорелся после ДТП, спасены два человека В Нахчыване произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
13 июля 2023 г. 02:08
В Нахчыване автомобиль загорелся после ДТП, спасены два человека

В Нахчыване произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает местное бюро Report, автомобиль, находившийся в движении на территории города, перевернулся из-за потери управления водителем.

Прибывшие на место происшествие сотрудники Государственного управления пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Нахчыванской АР извлекли из деформированного автомобиля Рагима Мухаммед оглу Аллахвердиева и Кязыма Гусейн оглу Аллахвердиева.

После завершения спасательной операции транспортное средство загорелось, возгорание было ликвидировано пожарными бригадами.

Пострадавших госпитализировали в Нахчыванскую центральную больницу, К.Аллахвердиев помещен в травматологическое отделение, а Р.Аллахвердиев - реанимационное.

По факту ведутся проверки.

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