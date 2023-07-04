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В Нафталане задержан подозреваемый в выращивании конопли

В Нафталане задержан подозреваемый в выращивании конопли Сотрудники Нафталанского городского отдела полиции обнаружили и изъяли кусты конопли, выращенные методом культивирования.
Происшествия
4 июля 2023 г. 09:03
В Нафталане задержан подозреваемый в выращивании конопли

Сотрудники Нафталанского городского отдела полиции обнаружили и изъяли кусты конопли, выращенные методом культивирования.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на основании поступившей информации, были обнаружены и изъяты кусты конопли, выращенные на заброшенной территории методом специального агротехнического ухода ранее судимым жителем села Гашалты-Гарагоюнлу Ильясом Искендеровым.

На допросе задержанный признался, что выращивал кусты конопли для использования в личных целях.

Собранные вещественные доказательства переданы на соответствующую экспертизу.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaftalanda narkotik yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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