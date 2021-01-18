В Нафталане убийцу сожительницы приговорили к 19 годам тюрьмы

Инцидент произошел в июле прошлого года

В Нафталане завершился судебный процесс по уголовному делу Зафара Мамедова, обвиняемого в убийстве сожительницы и попытке убийства ее дочери.

Как сообщает Report, приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям З.Мамедов был приговорен к 19 годам лишения свободы.

Инцидент произошел в июле прошлого года. Мамедов Зафар Гасан оглу 1975 г.р. убил свою сожительницу, Вердиеву Эльнуру Эльм гызы 1979 г.р., и нанес тяжелую травму (телесное повреждение) дочери Вердиевой от первого брака, Гасановой Айсун Эльшад гызы (2002 г.р.).

Согласно обвинительному акту, З.Мамедов, явившийся домой в состоянии алкогольного опьянения, устроил конфликт якобы из-за того, что дочь его сожительницы разговаривала с неизвестным по мобильному телефону. Во время конфликта он нанес несколько ударов Э.Вердиевой и один удар ее дочери.

Э.Вердиева скончалась по дороге в больницу, ее дочь удалось спасти.

З.Мамедову были предъявлены обвинения по статьям умышленное убийство с особой жестокостью и покушение на убийство.