В Нафталане работник автомойки погиб, попав под напряжение - ОБНОВЛЕНО

Нафталан. 4 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно имя мужчины, погибшего в результате несчастного случая на автомойке в Нафталане.

Как сообщает местное бюро Report, во время мойки автомобиля вынужденного переселенца из Ходжалинского района Эльбруса Ислам оглу Алиева 1957 г.р. насмерть ударило током.

Тело передано для проведения медэкспертизы.

По предварительной информации, несчастный случай произошел из-за неисправности моющего аппарата.

По факту начато расследование.

***17:51

Нафталан. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Нафталане работник автомойки погиб, попав под напряжение.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на городской автомойке.

Так, при мойке машины мужчину средних лет, вынужденного переселенца из Ходжалы, имя которого пока не называется, насмерть ударило током.

По факту ведется расследование.