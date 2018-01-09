В Нафталане рабочий умер на стройплощадке

Нафталан. 9 января. REPORT.AZ/ В городе Нафталан рабочий умер во время проведения строительных работ.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на одной из городских строек.
Так, самочувствие 43-летнего рабочего резко ухудшилось и он скончался.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи. Во время обследования выяснилось, что рабочий умер в результате инфаркта.
По словам близких покойного, ранее у него были проблемы со здоровьем, он обращался за медицинской помощью. Врачи сказали, что ему противопоказан тяжелый труд.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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