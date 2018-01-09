В Нафталане рабочий умер на стройплощадке

Нафталан. 9 января. REPORT.AZ/ В городе Нафталан рабочий умер во время проведения строительных работ.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на одной из городских строек.

Так, самочувствие 43-летнего рабочего резко ухудшилось и он скончался.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи. Во время обследования выяснилось, что рабочий умер в результате инфаркта.

По словам близких покойного, ранее у него были проблемы со здоровьем, он обращался за медицинской помощью. Врачи сказали, что ему противопоказан тяжелый труд.

По факту ведется расследование.