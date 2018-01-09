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    В Нафталане рабочий умер на стройплощадке

    По факту ведется расследование

    Нафталан. 9 января. REPORT.AZ/ В городе Нафталан рабочий умер во время проведения строительных работ.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на одной из городских строек.

    Так, самочувствие 43-летнего рабочего резко ухудшилось и он скончался.

    На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи. Во время обследования выяснилось, что рабочий умер в результате инфаркта.

    По словам близких покойного, ранее у него были проблемы со здоровьем, он обращался за медицинской помощью. Врачи сказали, что ему противопоказан тяжелый труд.

    По факту ведется расследование.

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