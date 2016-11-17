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    В Нафталане на автомобиль упало дерево, движение на дороге парализовалось - ФОТО

    Находившиеся в машине водитель и пассажир не пострадали

    Нафталан. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сильный ветер в Нафталане вызвал некоторые проблемы.

    Как сообщает Report, ветер вырвал с корнем многолетнюю сосну и дерево упало на проезжающий на тот момент по дороге автомобиль "ВАЗ-2106", за рулем которого находился Садраддин Джавадов. Находившиеся в машине водитель и пассажир не пострадали.

    Однако крыша автомобиля деформировалась, разбились стекла.

    Движение было восстановлено после того, как представители соответствующих органов убрали с дороги дерево. 

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