 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Нафталане 4-летний ребенок получил тяжелые травмы при наезде на него велосипеда

    Ребенок доставлен в одну из больниц Баку

    Нафталан. 9 июня. REPORT.AZ/ В городе Нафталан произошла авария, в результате которой пострадал 4-летний ребенок.

    Как передает западное бюро Report, Элин Али гызы Мамедова 2013 г.р., играя во двое, захотела перейти на противоположную сторону улицы. Однако в этом момент на нее со скоростью налетел велосипед.

    Незамедлительно доставленному в больницу ребенку была оказана медицинская помощь. Позже родители доставили девочку в одну из больниц Баку.

    Факт расследуется.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi