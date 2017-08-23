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    В Национальном приморском парке обнаружен труп неизвестной женщины

    На ней была зеленая кофта, черное длинное платье и золотые серьги

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ 8 августа в районе 15 часов на территории Сабаильского района в Приморском национальном парке был обнаружен труп женщины 50-55 лет, без следов насилия на теле.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, труп женщины худощавого телосложения, рост 156 см, волосы черные.

    На ней была зеленая кофта, черное длинное платье и золотые серьги.

    Просьба к тем, кто узнал данную женщину, связаться по телефону "Центра звонков 102" или позвонить в 9-е отделение Сабаильского районного управления полиции по номеру 492-02-02.

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