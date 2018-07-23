В Набрани найден пропавший мальчик - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Пропавший при невыясненных обстоятельствах 22 июля на территории поселка Набрань Хачмазского района Новрузов Исмаил Эльчин оглу 2015 г.р. был найден в месте поисков живым и здоровым и передан семье.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Будет дана дополнительная информация.

***13:51

К поискам Новрузова Исмаила Эльчин оглы 2015 г.р., пропавшего 22 июля при невыясненных обстоятельствах в одном из центров отдыха в поселке Набрань Хачмазского района, привлечен вертолет Ми-2 авиационного отряда МЧС.

Как сообщили Report в МЧС, в прилегающем лесном массиве и море поиски проводятся личным составом Северного регионального центра, войск гражданской обороны, Госслужбы по контролю над малогабаритными судами и спасению на водах, Службы спасения особого риска и специально обученными собаками. Кинологи и специально обученные собаки Государственной пограничной службы, сотрудники управления лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и волонтеры тоже участвуют в поисках.

Дополнительная информация будет дана.