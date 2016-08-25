В Мытищах гражданина Азербайджана приговорили к пяти годам тюрьмы

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Мытищинский городской суд приговорил к пяти годам заключения гражданина Азербайджана Рамазана Асдиева за разбойное нападение на бизнесмена.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, у потерпевшего, работавшего на строительном рынке Мытищ, банда потребовала пять миллионов рублей, но получила лишь полтора.

Потерпевший бизнесмен рассказал суду о том, как его похитили и вывезли за город, где избили и начали угрожать смертью в случае невыплаты денег. Предприниматель, обзвонив друзей и знакомых, смог собрать почти полтора миллиона рублей, которые передали одному из грабителей. После этого потерпевшего отпустили, предупредив, что за ним остался долг в три с половиной миллиона. Бизнесмен обратился в полицию, и вскоре троих налётчиков задержали.

Р.Асдиев после задержания дал признательные показания, назвав также заказчиков налета.