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    В Мярдякане двух сестер сбил легковой автомобиль

    Состояние пострадавших среднетяжелое© Report

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадали два пешехода.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Мярдякан при переходе дороги двумя сестрами Алиевой Зульфией Гаджиага гызы 1991 г.р. и Гюльназ Гаджиага гызы 1994 г.р.

    Инцидент совершен легковым автомобилем. Пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи. Состояние пострадавших среднетяжелое.

    Совершивший наезд водитель разыскивается сотрудниками Хазарского районного управления полиции.

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