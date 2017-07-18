В Мярдакане автомобиль насмерть сбил пожилую женщину - ФОТО

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Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку произошло ДТП, унесшее жизнь пешехода.

Как сообщает Report, в поселке Мярдакан автомобиль марки "Мерседес" с государственным номерным знаком 90-OZ-390 под управлением Оруджова Фируза Шахмурад оглу наехал на переходящую дорогу пожилую женщину.

Пострадавшая скончалась на месте аварии. Водитель был задержан сотрудниками Хазарского районного управления полиции. Автомобиль отогнан на штрафную площадку.

Факт расследуется.