Эльшад Гаджиев: Сдав добровольно оружие, граждане в первую очередь спасают себя и свои семьи

В МВД в очередной раз призвали граждан добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы.

В МВД в очередной раз призвали граждан добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы.

Как сообщает Report, с таким призывом выступил начальник пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, некоторые граждане до сих пор незаконно хранят оружие и боеприпасы, являющиеся пережитком войны.

Он отметил, что 14 августа сотрудникам полиции в столице и в различных регионах республики добровольно сданы 2 автомата, 1 пистолет, 2 ружья, 2 магазина и 54 боеприпасов различного калибра.

"Сдав оружие, граждане в первую очередь спасают себя и свои семьи от возможных трагедий. Люди могут взять в руки оружие в порыве гнева, в состоянии алкогольного опьянения, аффекта. Никто от этого не застрахован. Кроме того, если оружие будет найдено в ходе оперативных мероприятий, это повлечет за собой уголовную ответственность", - сказал он.

Гаджиев также заверил, что в случае добровольной сдачи оружия, не являющегося орудием преступления, граждане не привлекаются к ответственности.