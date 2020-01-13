В МВД прокомментировали сообщения о задержания сотрудника полиции с наркотиками

В министерстве внутренних дел прокомментировали распространенные в социальных сетях сообщения о задержании с наркотиками сотрудника Сальянского районного управления полиции.

Главный инспектор Ширванской региональной группы пресс-службы МВД Тогрул Насирли заявил Report, что данная информация не соответствует действительности.

По его словам, бывший сотрудник Сальянского РУП Фарид Гусейнов некоторое время назад был уволен по собственной просьбе: "Расследование в связи с распространенной информацией продолжается".

Отметим, что в соцсетях распространилась информация о том, что сотрудник Сальянского РУП Ф.Гусейнов был задержан сотрудниками Сабирабадского РУП, у задержанного изъяли наркотики.