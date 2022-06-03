В МВД прокомментировали информацию о мошенничестве в отношении бизнесмена

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало информацию о мошенничестве в отношении бизнесмена в Огузском районе.

Министерство внутренних дел (МВД) прокомментировало информацию о мошенничестве в отношении бизнесмена в Огузском районе.

Главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант полиции Махир Масимов в ответ на запрос Report заявил, что утверждения о том, что в Огузском РУП не расследуется обращение гражданина Аббасгулу Мамедова, не соответствуют действительности.

"Обратившийся 31 мая в колл-центр 102 МВД Аббасгулу Мамедов сказал, что принадлежащий ему скот был продан без его ведома гражданином Расимом Алиевым. На основании поступившего обращения стороны были приглашены в отделение полиции. В настоящее время по данному факту в Огузском РУП продолжаются следственные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка", - сказал представитель МВД.