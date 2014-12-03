В МВД произошли новые кадровые назначения

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана (МВД) произошли кадровые назначения.

Как сообщает Report, по приказу министра внутренних дел, генерала-полковника Рамиля Усубова заместитель начальника по оперативным делам Хазарского районного управления полиции, полковник-лейтенант полиции Алиаддин Сафаров освобожден с занимаемой должности. Другим приказом министра А.Сафаров назначен заместителем начальника Наримановского РУП.

До этого А.Сафаров занимал должности начальника 21-го отделения полиции Насиминского РУП и заместителя начальника Насиминского РУП.

Другим подписанным Р.Усубовым приказом начальник отдела уголовного розыска Хазарского РУП, полковник-лейтенант полиции Габиль Гасанов назначен заместителем начальника по оперативным делам управления. Должность начальника отдела уголовного розыска Хазарского РУП занял Джаваншир Ахмедов.