В МВД поступило сообщение о заложенной бомбе в офисе интернет-компании "Sazz"

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В офис одной из интернет-компаний Азербайджана поступила информация о заложенной бомбе. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана (МВД), в сall-центр МВД “102” поступила информация о том, что в расположенный в Насиминском районе главный офис интернет-компании "Sazz” позвонил неизвестный, и со словами "в компании заложена бомба, бегите" повесил трубку.

Незамедлительно были приняты соответствующие меры, но опасения не подтвердились.

В ходе расследования было установлено, что звонок с ложной информацией поступил от 13-летнего жителя Нефтечалинского района.