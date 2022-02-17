В МВД ответили на обвинения правозащитника

Правозащитник Руфат Сафаров заявил в прямом эфире, что "лица в черных масках" проникли в дом главы ООО "R Group Azerbaijan" Рамиша Джафарова.

Правозащитник Руфат Сафаров заявил в прямом эфире, что "лица в черных масках" проникли в дом главы ООО "R Group Azerbaijan" Рамиша Джафарова.

Как передает Report, глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов сказал:

"Все это безосновательно. Ни одно лицо в черной маске не входило в его дом или офис. Закир Джафаров, отец водителя Рамиша Джафарова, хочет оправдать своего сына, из-за которого тысячи людей опоздали на работу.

Джафарову был предоставлен адвокат и разъяснены его права. Он задержан, ведется следствие, по результатам расследования будет дана правовая оценка".