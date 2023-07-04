МВД Азербайджана не получало сведений о пострадавших при землетрясении

В Министерство иностранных дел Азербайджана не поступала информация о пострадавших в результате землетрясения, распространяемые в социальных сетях утверждения полностью безосновательны и не соответствуют действительности.
Об этом
"МВД поставило особые задачи перед полицией страны, организована непрерывная служба с привлечением дополнительных сил. Особого беспокойства нет", - добавили в Министерстве.
Напомним, что в Каспийском море в 00:01 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,7. Согласно информации, очаг природного явления залегал на глубине 20 км.
Подземные толчки ощущались в Баку и других городах.