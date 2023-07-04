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МВД Азербайджана не получало сведений о пострадавших при землетрясении

МВД Азербайджана не получало сведений о пострадавших при землетрясении В Министерство иностранных дел Азербайджана не поступала информация о пострадавших в результате землетрясения, распространяемые в социальных сетях утверждения полностью безосновательны и не соответствуют действительности.
Происшествия
4 июля 2023 г. 01:15
МВД Азербайджана не получало сведений о пострадавших при землетрясении

В Министерство иностранных дел Азербайджана не поступала информация о пострадавших в результате землетрясения, распространяемые в социальных сетях утверждения полностью безосновательны и не соответствуют действительности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

"МВД поставило особые задачи перед полицией страны, организована непрерывная служба с привлечением дополнительных сил. Особого беспокойства нет", - добавили в Министерстве.

Напомним, что в Каспийском море в 00:01 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,7. Согласно информации, очаг природного явления залегал на глубине 20 км.

Подземные толчки ощущались в Баку и других городах.

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Версия на азербайджанском языке DİN: Zəlzələ zamanı dağıntı, tələfatla bağlı hər hansı məlumat əsassızdır

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