МВД Азербайджана не получало сведений о пострадавших при землетрясении

В Министерство иностранных дел Азербайджана не поступала информация о пострадавших в результате землетрясения, распространяемые в социальных сетях утверждения полностью безосновательны и не соответствуют действительности.

В Министерство иностранных дел Азербайджана не поступала информация о пострадавших в результате землетрясения, распространяемые в социальных сетях утверждения полностью безосновательны и не соответствуют действительности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

"МВД поставило особые задачи перед полицией страны, организована непрерывная служба с привлечением дополнительных сил. Особого беспокойства нет", - добавили в Министерстве.

Напомним, что в Каспийском море в 00:01 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,7. Согласно информации, очаг природного явления залегал на глубине 20 км.

Подземные толчки ощущались в Баку и других городах.