В МВД Грузии опровергли факт убийства гражданина Азербайджана

14:09

В поселке Кобулети Аджарской Автономной Республики Грузии совершено убийство.

Как передает грузинское бюро Report, инцидент произошел на улице Костава.

Сообщается, что убийству предшествовал конфликт. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось.

В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что по факту ведется расследование по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса, личность совершившего убийство установлена.

По информации телеканала "Рустави 2", убитый являлся гражданином Азербайджана, однако в ответ на запрос местного бюро Report, в МВД Грузии опровергли эту информацию.