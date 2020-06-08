В МВД Азербайджана прокомментировали инцидент в Ясамале

7 июня при задержании нарушителя сотрудники полиции, осуществляющие контроль за соблюдением ужесточенного особого карантинного режима, во дворе одного из жилых зданий на территории Ясамальского района произошел инцидент. Группа жителей закидала с балконов и окон стражей правопорядка различными предметами и высказывала в их адрес оскорбительные фразы.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, несмотря на это, сотрудники полиции проявили сдержанность, предприняли необходимые административные меры. Так, выявлены личности 11 нарушителей, которые были задержаны и доставлены в территориальный отделение полиции для проведения соответствующих расследований.

В настоящее время продолжается расследование для дачи правовой оценки инциденту.