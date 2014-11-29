В МВД Азербайджана произошли кадровые перестановки

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В органах министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана произошли кадровые изменения. Как сообщает Report, приказом министра, генерала-полковника Рамиля Усубова начальник отдела уголовного розыска (ОУР) Сабунчинского районного управления полиции (РУП), полковник-лейтенант полиции Адалят Алиев освобожден от занимаемой должности. Другим приказом министра А.Алиев назначен заместителем начальника по оперативным делам Низаминского РУП.

Пресс-служба МВД подтвердила данную информацию.

Отметим, что несколько дней назад соответствующим приказом бывший заместитель начальника Низаминского РУП Иззет Аскеров назначен на пост начальника Южного регионального отдела Главного управления по борьбе с наркотиками.