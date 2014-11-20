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    В МВД Азербайджана произошли кадровые перестановки

    Бывший заместитель начальника назначен начальником отдела

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В органах министерства внутренних дел Азербайджана произошли кадровые перестановки. Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

    Согласно сообщению, недавно освобожденный от занимаемой должности заместитель начальника Хатаинского районного управления полиции полковник полиции Фаик Гасымов назначен на новый пост.

    Так, приказом министра внутренних дел генерала-полковника Рамиля Усубова он назначен на пост начальника отдела Главного управления полиции в транспорте.

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