В МВД Азербайджана произошли кадровые перестановки

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В органах министерства внутренних дел Азербайджана произошли кадровые перестановки. Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, недавно освобожденный от занимаемой должности заместитель начальника Хатаинского районного управления полиции полковник полиции Фаик Гасымов назначен на новый пост.

Так, приказом министра внутренних дел генерала-полковника Рамиля Усубова он назначен на пост начальника отдела Главного управления полиции в транспорте.