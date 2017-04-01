В МВД Азербайджана прокомментировали увольнение сотрудников полиции в Баку - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Джейхун Гусейнов был уволен с занимаемой должности в связи с недостатками в исполнении служебных обязанностей. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.

Так, начальник 7-ого отделения полиции Бинагадинского районного полицейского управления, подполковник полиции Гусейнов Джейхун Джалал оглы был уволен с занимаемой должности в связи с тем, что нарушив 26 и 27-ой пункты "Дисциплинарного устава", отстранил от исполнения своих функциональных обязанностей капитана полиции Р. Гасымова, самовольно покинул место службы в день усиленного рабочего режима в Национальный день траура 20 января, допустил серьезные правонарушения, сопровождаемые нарушением прав человека.

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Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны подробности увольнения начальника 7-ого отделения полиции Бинагадинского районного полицейского управления, подполковника полиции Джейхуна Гусейнова.

По полученной Report информации, помимо него был уволен еще один сотрудник полиции в ранге капитана.

Так, начальник отделения полиции Джейхун Гусейнов и капитан полиции провели незаконную операцию.

В ходе проверки выяснилось, что Д. Гусейнов 20 января - в День национального траура не находился на работе, и без разрешения покинул место службы. В результате он и капитан полиции были уволены.