В Мурманске осужден гражданин Азербайджана, похитивший огнестрельное оружие

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин Азербайджана, проживающий в Мурманске, похитил огнестрельное оружие и детали к нему, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Установлено, что осужденный был в состоянии опьянения и воспользовавшись тем, что хозяин квартиры, в которой он находился, за его действиями не наблюдает, умышленно похитил ствол со ствольной коробкой, цевьем и прикладом, а также крышку ствольной коробки. Похищенное - части самозарядного карабина «Сайга» 410 калибра, охотничье гладкоствольное оружие.

С украденным имуществом мужчина скрылся с места преступления и спрятал карабин в квартире своего знакомого.

Преступление было раскрыто по горячим следам сотрудниками УВМД России по Мурманску. Азербайджанец был задержан в квартире по месту жительства, не стал скрывать своей причастности к преступлению, и отдал похищенный карабин. Осужденный в полном объеме признал вину в совершенном преступлении, возместил ущерб.

При назначении судом наказания были учтены молодой возраст подсудимого, наличие у него родственников, являющихся инвалидами, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.

В итоге, суд назначил виновнику наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор законную силу не вступил.