В Мурманске обнаружен труп молодого предпринимателя азербайджанского происхождения

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В городе Мончегорск Мурманской области России был обнаружен труп предпринимателя азербайджанского происхождения.

Как сообщает Report, труп уроженца Астаринского района Руслана Ахадулла оглу Абдуллаева обнаружен в доме его сожительницы, с которой он состоял в неофициальном браке.

В тот день ее не было дома. В ходе предварительного осмотра на теле не обнаружено признаков или следов насилия.

Р.Абдуллаев занимался малым бизнесом, связанным с компьютерными технологиями.

Он родом из Астары, однако в 1988 году родился в Мурманске.