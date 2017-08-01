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    В Мурманске обнаружен труп молодого предпринимателя азербайджанского происхождения

    Он занимался малым бизнесом

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В городе Мончегорск Мурманской области России был обнаружен труп предпринимателя азербайджанского происхождения.

    Как сообщает Report, труп уроженца Астаринского района Руслана Ахадулла оглу Абдуллаева обнаружен в доме его сожительницы, с которой он состоял в неофициальном браке.

    В тот день ее не было дома. В ходе предварительного осмотра на теле не обнаружено признаков или следов насилия.

    Р.Абдуллаев занимался малым бизнесом, связанным с компьютерными технологиями.

    Он родом из Астары, однако в 1988 году родился в Мурманске.

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