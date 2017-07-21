В Мурманске гражданина Азербайджана осудили на 7 лет за убийство

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Мончегорский суд Мурманской области вынес приговор в отношении гражданина Азербайджана, 1986 года рождения, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, азербайджанец обвинялся в совершении преступления по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы.

По версии следствия, в октябре 2016 года он, находясь в ночное время в районе улицы Ленина в городе Мончегорске, куда он прибыл для выяснения отношений с потерпевшим, в ходе словесного конфликта с последним, нанес ему ножом не менее двух ударов в область бедра, после чего скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений мужчина, 1981 года рождения скончался на месте.