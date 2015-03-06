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    ​В Москве застрелили азербайджанца

    Смерть наступила от полученных ранений в голову, спину и пах

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ На юго-востоке Москвы на стройке застрелили гражданина Азербайджана.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел 2-го марта днем.

    Рабочие, которые красили пристройку к жилому дому, услышали выстрелы внутри помещения.

    Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины. Убитым оказался 44-летний гражданин Азербайджана.

    Смерть наступила от полученных ранений в голову, спину и пах.

    В ГУВД по Москве факт происшествия подтвердили.

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