​В Москве застрелили азербайджанца

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ На юго-востоке Москвы на стройке застрелили гражданина Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошел 2-го марта днем.

Рабочие, которые красили пристройку к жилому дому, услышали выстрелы внутри помещения.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины. Убитым оказался 44-летний гражданин Азербайджана.

Смерть наступила от полученных ранений в голову, спину и пах.

В ГУВД по Москве факт происшествия подтвердили.