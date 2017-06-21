В Москве задержаны трое, подозреваемые в вымогательстве денег у предпринимателя-азербайджанца

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России задержали трех человек, вымогавших деньги у предпринимателя - гражданина Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на ГУ МВД России по Москве, двое из них были задержаны в Москве, один - в Дагестане. Еще двое находятся в международном розыске. Все они ранее судимы.

Согласно информации, в апреле этого года подозреваемые, угрожая огнестрельным оружием, насильно поместили предпринимателя в автомобиль, вывезли его на территорию кладбища, расположенного в Московской области, и выдвинули требования о выплате крупной суммы денег. Потерпевший согласился и через некоторое время подозреваемые получили от него более миллиона рублей наличными и автомобиль стоимостью 1,3 млн рублей.

Кроме того, по данным следствия, был установлен и заказчик преступления - так называемый вор в законе по кличке Гулу, отбывающий наказание в Азербайджане.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению других возможных эпизодов преступной деятельности задержанных.