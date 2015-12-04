В Москве задержаны двое азербайджанцев, подозреваемых в похищениях и разбое

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России при силовой поддержке спецотряда быстрого реагирования "Рысь" задержали в Москве двух граждан Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД России, задержанные подозреваются в организации похищений людей, вымогательствах и разбойных нападениях.

По информации пресс-службы, 20 ноября они попытались совершить похищение одного из столичных предпринимателей, однако мужчина оказал активное сопротивление, что помешало осуществить преступный замысел. Завладев денежными средствами предпринимателя, нападавшие скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

При задержании у подозреваемых были изъяты нож, использовавшийся в момент совершения преступлений, и автомобиль, на котором фигуранты, как правило, скрывались с места происшествия.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений.