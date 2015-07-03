В Москве задержан азербайджанец по подозрению в мошенничестве

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции УВД по Северному Административному Округу Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве с денежными средствами умершего гражданина.

Как передает Report со ссылкой на Росбалт, об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МВД России по Москве.

Полицейскими было установлено, что подозреваемый, ранее судимый 49-летний уроженец Азербайджана с целью хищения денежных средств, принадлежащих умершему в марте 2014 года москвичу, изготовил поддельные документы, подтверждающие родственные отношения с последним. Затем аферист предоставил их нотариусу, который открыл наследственное дело к имуществу.

Подозреваемому было выдано свидетельство о праве на наследство, на основании которого он незаконно завладел денежными средствами умершего гражданина в размере 5 млн. руб., подлежащим обращению в доход государства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере, ведется следствие.