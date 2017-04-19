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    В Москве задержан азербайджанец, стрелявший по машине соотечественника

    Инцидент произошел на МКАД в районе Северное Бутово

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Полицейские в Москве задержали водителя, который  подозревается в обстреле чужого автомобиля из травматического пистолета на МКАД в районе Северное Бутово.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Москва", по словам источника в правоохранительных органах, в  полицию обратился очевидец, который сообщил, что на 35 км МКАД неизвестный на автомобиле Audi A8 несколько раз выстрелил из пистолета по машине Toyota Camry, а затем скрылся.

    В результате операции полиции был задержан 35-летний уроженец Азербайджана. Вскоре в полицию обратился 47-летний уроженец Азербайджана, который заявил, что является потерпевшим в этом инциденте.

    По факту произошедшего полиция проводит проверку, подозреваемый задержан.

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