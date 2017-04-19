В Москве задержан азербайджанец, стрелявший по машине соотечественника

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Полицейские в Москве задержали водителя, который подозревается в обстреле чужого автомобиля из травматического пистолета на МКАД в районе Северное Бутово.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Москва", по словам источника в правоохранительных органах, в полицию обратился очевидец, который сообщил, что на 35 км МКАД неизвестный на автомобиле Audi A8 несколько раз выстрелил из пистолета по машине Toyota Camry, а затем скрылся.

В результате операции полиции был задержан 35-летний уроженец Азербайджана. Вскоре в полицию обратился 47-летний уроженец Азербайджана, который заявил, что является потерпевшим в этом инциденте.

По факту произошедшего полиция проводит проверку, подозреваемый задержан.