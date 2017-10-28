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    В Москве задержан азербайджанец, подозреваемый в пособничестве организации заказного убийства соотечественника

    Жертвой преступного замысла должен был стать бизнесмен Яшар Мурадов

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Москве задержан уроженец Азербайджана, который подозревается в пособничестве организатору заказного убийства. Как передает Report со ссылкой на агентство "Москва", об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

    По версии следствия, в середине октября 36-летний уроженец Белоканского района Азербайджана, выступая в качестве пособника заказчика убийства, находясь в московском ресторане "Кувшин", передал оперативнику, выступающему в роли исполнителя убийства по найму, денежные средства в сумме 100 тыс. руб. в качестве предоплаты.

    27 октября подозреваемый был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Жертвой преступного замысла должен был стать бизнесмен из Хабаровского края Яшар Мурадов. 

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