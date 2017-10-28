В Москве задержан азербайджанец, подозреваемый в пособничестве организации заказного убийства соотечественника

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Москве задержан уроженец Азербайджана, который подозревается в пособничестве организатору заказного убийства. Как передает Report со ссылкой на агентство "Москва", об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в середине октября 36-летний уроженец Белоканского района Азербайджана, выступая в качестве пособника заказчика убийства, находясь в московском ресторане "Кувшин", передал оперативнику, выступающему в роли исполнителя убийства по найму, денежные средства в сумме 100 тыс. руб. в качестве предоплаты.

27 октября подозреваемый был задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Жертвой преступного замысла должен был стать бизнесмен из Хабаровского края Яшар Мурадов.