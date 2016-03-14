В Москве возбуждено дело в отношении экс-сотрудника СК России, напавшего на азербайджанца

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Следственного комитета России Виталия Гуровского, подозреваемого в покушении на убийство прохожего азербайджанского происхождения.

Как сообщает Report cо ссылкой на Lifenews, В.Гуровский был уволен из Следственного комитета России после того, как, по версии следствия, находясь в нетрезвом виде, напал на прохожего-азербайджанца Халига Сулейманова осенью прошлого года возле кафе "Орхан".

Заявление на следователя написал гражданин Азербайджана Халиг Сулейманов. Судя по записям камеры наблюдения, В.Гуровский направился к своему автомобилю, достал из салона пистолет с глушителем и быстрым шагом пошел за уходящим Х.Сулеймановым.

Сама драка Гуровского с Сулеймановым в сектор видимости камеры не попала. По словам бывшего сотрудника СК России, он был избит собственным пистолетом. Причем врачи диагностировали у пострадавшего "серьезные повреждения мягких тканей лица".

Со своей стороны Халиг Сулейманов утверждает, что оборонялся от вооруженного мужчины, а удары наносил, чтобы выбить из его рук пистолет.

В итоге уголовные дела были возбуждены в отношении обоих участников инцидента.