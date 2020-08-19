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В Москве уволен армянин из-за давления на азербайджанца

В Москве уволен армянин из-за давления на азербайджанца "Любой, кто нарушает права каждого простого азербайджанца в любой точке мира должен знать, что обязательно ответит перед законом"
Происшествия
19 августа 2020 г. 17:50
В Москве уволен армянин из-за давления на азербайджанца

За незаконные деяния, совершенные накануне товузских боев против нашего соотечественника в Москве, чиновник армянского происхождения Роман Радикович Шагинян, занимавший должность заведующего отделом в Администрации городского округа Мытищи Московской области, был наказан и уволен.

Об этом Report сообщил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

Он отметил, что тиражируемые с энтузиазмом эти кадры в армянских СМИ были продолжением армянского шовинизма, который продолжается годами против нашего народа:

"Мы не могли остаться равнодушными к этому вопросу, и я, как и обещал, сразу же обратился к нашим соотечественникам, настоящим патриотам, адвокатам Сурие Рзаевой и Нариману Агасыеву.

Ими были приняты меры в юридической плоскости, после чего чиновник армянского происхождения Роман Радикович Шагинян, занимавший должность заведующего отделом в Администрации городского округа Мытищи Московской области, был наказан за незаконные действия и уволен.

В настоящее время стоящая перед нами задача - привлечение Шагиняна к уголовной ответственности. И для этого наши адвокаты уже подали все необходимые обращения.

Основной вопрос в том, что любой, кто нарушает права каждого простого азербайджанца в любой точке мира должен знать, что обязательно ответит перед законом", - отметил Анар Багиров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskvada azərbaycanlıya təzyiqə görə erməni məmur işdən çıxarıldı

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