В Москве у азербайджанца изъяли 2 кг марихуаны

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов задержали на Западе Москвы уроженца Азербайджана, у него изъято более 2 кг марихуаны, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

21 ноября сотрудники полиции задержали уроженца Азербайджана, имеющего вид на жительство в Беларуси, а в столице проживающего в чужой квартире на Можайском шоссе.

"В ходе обыска в квартире обнаружено и изъято четыре свертка с марихуаной. Общая масса наркотика превысила 2 кг", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, ведется следствие.