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    В Москве у азербайджанца изъяли 2 кг марихуаны

    В ходе обыска в квартире обнаружено и изъято четыре свертка с марихуаной

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов задержали на Западе Москвы уроженца Азербайджана, у него изъято более 2 кг марихуаны, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

    21 ноября сотрудники полиции задержали уроженца Азербайджана, имеющего вид на жительство в Беларуси, а в столице проживающего в чужой квартире на Можайском шоссе.

    "В ходе обыска в квартире обнаружено и изъято четыре свертка с марихуаной. Общая масса наркотика превысила 2 кг", - сообщил источник в правоохранительных органах.

    Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, ведется следствие.

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