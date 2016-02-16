​В Москве снесут торговый центр "Пирамида", принадлежащий азербайджанскому бизнесмену

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Торговый центр "Пирамида" рядом со входом на станцию метро "Пушкинская" снесут 24 февраля.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

На месте самостроя будет организовано общественное пространство.

Владельцем 1000 кв. м Торгового центра, общая площадь которого 1500 кв. м, является гражданин Азербайджана Рамин Султанов.

Магазины косметики в ТЦ, расположенном возле выхода из метро "Пушкинская", закрыты. Представители охраны магазинов отказываются давать комментарии журналистам.

Освобождать помещение арендаторы и владельцы торговых точек начали еще накануне. Те, кто не успел вывезти товары за один день, делают это сегодня.

ТЦ Пирамида является чуть ли не самым масштабным столичным самостроем 90-х гг.