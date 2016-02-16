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    ​В Москве снесут торговый центр "Пирамида", принадлежащий азербайджанскому бизнесмену

    Торговый центр Пирамида рядом со входом на станцию метро Пушкинская снесут 24 февраля

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Торговый центр "Пирамида" рядом со входом на станцию метро "Пушкинская" снесут 24 февраля.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

    На месте самостроя будет организовано общественное пространство.

    Владельцем 1000 кв. м Торгового центра, общая площадь которого 1500 кв. м, является гражданин Азербайджана Рамин Султанов.

    Магазины косметики в ТЦ, расположенном возле выхода из метро "Пушкинская", закрыты. Представители охраны магазинов отказываются давать комментарии журналистам.

    Освобождать помещение арендаторы и владельцы торговых точек начали еще накануне. Те, кто не успел вывезти товары за один день, делают это сегодня.

    ТЦ Пирамида является чуть ли не самым масштабным столичным самостроем 90-х гг. 

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