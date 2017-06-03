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    В России преступная группа, вымогая деньги, живьем закопала мужчину на кладбище

    Один из подозреваемых -гражданин Азербайджана - задержан полицией

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Люберцах, вымогая 30 млн рублей, мужчину живьём закопали на кладбище. Один из вымогателей, оказавшийся гражданином Азербайджана, задержан полицией. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Московском управлении МВД России.

    По данным полиции, преступление было совершено 1 июня в Люберцах. 

    С вымогателями мужчина встретился в одном из кафе по улице Иловайской. Там они требовали с него 1,5 млн рублей, но со временем сумма выросла до 30 млн. Не получив требуемое, неизвестные вывезли мужчину на кладбище, где с помощью побоев и пыток пытались “выбить” с него деньги. 

    Для этого его даже живьём закопали в одну из ям. Через какое-то время они заставили свою жертву позвонить родственникам, которые выплатили им как минимум один миллион рублей и отдали автомобиль. 

    В настоящее время потерпевший  находится в больнице с многочисленными переломами и травмами, в том числе и с переломами рёбер и разрывом лёгкого. 

    По факту нападения и вымогательства денег в особо крупном размере следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ “Вымогательство”. 

    Один из подозреваемых уже задержан и даёт признательные показания. Остальные находятся в розыске.

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