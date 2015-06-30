В Подмосковье задержаны граждане Азербайджана, требовавшие за соотечественника выкуп в 10 млн. долларов

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали трех граждан Азербайджана, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Москва", установлено, что в мае 2015 года задержанные похитили предпринимателя - азербайджанца и требовали у его родных выкуп в десять миллионов долларов за освобождение. В случае отказа злоумышленники угрожали физической расправой.

Подозреваемых задержали в одной из деревень Солнечногорского района Московской области. Задержанными оказались трое граждан Азербайджана 29, 46 и 48 лет. Во время задержания сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР "Рысь" освободили похищенного заложника. Во время обыска в доме обнаружили и изъяли пистолет "ПМ" и 7 патронов.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство".